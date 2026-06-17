Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 06. 2026.
Ljubav: U odnosima će se pojaviti intenzivne emocije i skriveni motivi koji će se postupno razotkrivati. Privlačnost će biti snažna i magnetska. Neke situacije mogle bi se razvijati iza kulisa.
Posao: Na poslovnom planu bit će naglašene strateške odluke i promjene koje nisu odmah vidljive. Kontrola situacija bit će važna tema. Rezultati će se manifestirati s odgodom.
Zdravlje: Energija će biti snažna, ali unutarnja napetost mogla bi se povremeno pojačati. Bit će naglašena potreba za regeneracijom. Emocionalni intenzitet utjecat će na fizičko stanje.
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