Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 29. 07. 2026.
Ljubav: Intuicija postaje snažan vodič kroz emotivne situacije. Duboka povezanost može biti ostvarena bez mnogo riječi. Osjećaji koji su dugo bili potisnuti izlaze na površinu.
Posao: Kreativnost i mašta donose nove mogućnosti. Jedna neobična ideja može privući pozitivnu pažnju. Poslovne okolnosti postupno se mijenjaju u povoljnijem smjeru.
Zdravlje: Unutarnji mir postaje važan izvor energije. Emocionalna ravnoteža pozitivno utječe na opće stanje. Razdoblje donosi spoznaje koje mogu pomoći u boljem razumijevanju vlastitih potreba.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Država prodaje poslovni prostor u središtu Karlovca: Za 15.900 eura može se kupiti 32 četvorna metra, ali potrebna je potpuna obnova
emedjimurje /
DONJI VIDOVEC Koga se zakinulo za općinsku zahvalnicu? Petrić: “Narod je odlučivao!”
RI PORTAL /
Mladić na motociklu bježao od policije pa sletio u rijeku i poginuo
dubrovački dnevnik /
Shakespeare na Lovrjencu: Richard III premijerno izveden pred rasprodanim gledalištem (FOTO)
e zadar /
Jedna škola, četiri razreda i prijateljstva iz zadarskog MIOC-a koja traju 25 godina
SiB /
Ne prestaje padati: Drava kod Osijeka jutros ponovno oborila negativni rekord
Izdvojeno
DRAMA ZA PAMĆENJE /
O ovoj maksimirskoj noći će se dugo pričati: Pogledajte najbolje trenutke utakmice Dinama i Thuna
KAKO? /
Što li mu je prolazilo kroz glavu? Bobanova reakcija na Dinamo iz prvog poluvremena teško je opisiva
lijepa zarada /
Maksimirsko čudo ima svoju cijenu: Dinamo nakon ludog preokreta već osigurao bogatu nagradu
(OD)MORISE, ZASLUŽIO SI /
Lijeva je samo za ući u tramvaj: Pogledajte promašaj Valinčića koji je mogao koštati Plave
'ovo je sramota' /
Maksimirsko ludilo podijelilo navijače i otvorilo brojna pitanja: 'Uzeli su mi godine života'