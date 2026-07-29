Dnevni horoskop, Ribe, 29. 07. 2026.

Ljubav: Intuicija postaje snažan vodič kroz emotivne situacije. Duboka povezanost može biti ostvarena bez mnogo riječi. Osjećaji koji su dugo bili potisnuti izlaze na površinu.

Posao: Kreativnost i mašta donose nove mogućnosti. Jedna neobična ideja može privući pozitivnu pažnju. Poslovne okolnosti postupno se mijenjaju u povoljnijem smjeru.

Zdravlje: Unutarnji mir postaje važan izvor energije. Emocionalna ravnoteža pozitivno utječe na opće stanje. Razdoblje donosi spoznaje koje mogu pomoći u boljem razumijevanju vlastitih potreba.