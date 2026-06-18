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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 18. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 18. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana kroz suptilne signale iz okoline. Jedan odnos mogao bi dobiti dublje značenje. Intuicija će snažno oblikovati percepciju situacija.

Posao: Kreativni procesi bit će u prvom planu, uz blagu nejasnoću u strukturi. Inspiracija će dolaziti u valovima. Jedna ideja mogla bi se razviti neočekivano.

Zdravlje: Energija će biti promjenjiva i osjetljiva na vanjske utjecaje. Potreba za mirom i povlačenjem bit će naglašena. Regeneracija će dolaziti kroz tišinu i opuštanje.

Dnevni Horoskop Ribe

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