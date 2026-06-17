Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 17. 06. 2026.
Ljubav: Emocionalna dubina bit će pojačana, a odnosi će se razvijati kroz intuiciju i suptilne signale. Moguće je jačanje idealizacije u odnosima. Bliskost će biti obojena nježnošću.
Posao: Na poslu će se pojaviti situacije koje zahtijevaju kreativnost i prilagodljivost. Granice između obaveza i inspiracije mogle bi biti nejasne. Intuicija će igrati važnu ulogu.
Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana, osobito na emocionalne utjecaje. Energija će varirati tijekom dana. Bit će naglašena potreba za mirom i povlačenjem.
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