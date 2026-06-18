Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 06. 2026.
Ljubav: Odnosi će biti obojeni željom za slobodom i novim iskustvima. Jedna udaljena osoba mogla bi ponovno postati važna. Emocionalni horizont bit će proširen kroz nova poznanstva.
Posao: Profesionalne prilike pojavljivat će se kroz neočekivane izvore. Putovanja ili komunikacija na daljinu bit će naglašeni. Optimističan smjer razvoja bit će vidljiv.
Zdravlje: Vitalnost će biti visoka, uz povremenu potrebu za kretanjem. Nemir će se javljati kada energija ne bude usmjerena. Aktivnost će donositi ravnotežu.
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