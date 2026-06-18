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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 06. 2026.
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Ljubav: Odnosi će biti obojeni željom za slobodom i novim iskustvima. Jedna udaljena osoba mogla bi ponovno postati važna. Emocionalni horizont bit će proširen kroz nova poznanstva.

Posao: Profesionalne prilike pojavljivat će se kroz neočekivane izvore. Putovanja ili komunikacija na daljinu bit će naglašeni. Optimističan smjer razvoja bit će vidljiv.

Zdravlje: Vitalnost će biti visoka, uz povremenu potrebu za kretanjem. Nemir će se javljati kada energija ne bude usmjerena. Aktivnost će donositi ravnotežu.

Dnevni Horoskop Strijelac

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