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Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 18. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 18. 06. 2026.
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Ljubav: U odnosima će se osjećaj sigurnosti postupno produbljivati kroz male, ali značajne geste. Emocionalna stabilnost bit će naglašena nakon perioda nesigurnosti. Jedna tiha spoznaja mogla bi promijeniti percepciju bliske osobe.

Posao: Financijska pitanja bit će u fokusu, uz jasnije sagledavanje dugoročnih ciljeva. Ponude koje su ranije djelovale nejasno sada će dobiti konkretniji oblik. Strpljenje će biti nagrađeno kroz stabilniji smjer razvoja.

Zdravlje: Tijelo će pokazivati potrebu za ravnotežom između aktivnosti i odmora. Osjetljivost na stresne situacije bit će blago povećana. Rutina će imati umirujući učinak.

Dnevni Horoskop Bik

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