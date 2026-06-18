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Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 18. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 18. 06. 2026.
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Ljubav: U emotivnim odnosima bit će pokrenute teme koje su dugo bile prešućivane. Neka stara dinamika bit će ponovno aktivirana kroz neočekivani susret ili poruku. Osjećaj unutarnje napetosti bit će pojačan, ali i privlačnost prema nečemu nedovršenom.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorene prilike koje će zahtijevati brzu reakciju. Pritisak rokova bit će pojačan, ali i mogućnost da se istakne u zahtjevnim situacijama. Odluke koje su ranije odgađane sada će biti neizbježne.

Zdravlje: Razina energije bit će promjenjiva tijekom dana. Mogući su kratki padovi koncentracije nakon intenzivnih razdoblja aktivnosti. Tijelo će tražiti kraće pauze i resetiranje ritma.

Dnevni Horoskop Ovan

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