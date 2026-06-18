Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 06. 2026.
Ljubav: Intenzitet emocija bit će pojačan kroz situacije koje bude duboke reakcije. Jedna skrivena istina mogla bi se postupno otkrivati. Privlačnost prema tajnovitim odnosima bit će naglašena.
Posao: U poslovnim odnosima bit će aktivirane teme kontrole i povjerenja. Strateške odluke donositi će se iza kulisa. Transformacija profesionalnog smjera bit će u tijeku.
Zdravlje: Energija će biti jaka, ali povremeno unutarnje napeta. Emocionalni stres mogao bi se reflektirati na fizičko stanje. Oslobađanje napetosti bit će ključno za stabilnost.
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