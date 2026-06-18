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Dnevni horoskop, Vaga, 18. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 18. 06. 2026.
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Ljubav: Odnosi će biti obojeni potrebom za ravnotežom između davanja i primanja. Jedna emocionalna nejasnoća mogla bi biti razriješena kroz neočekivan razgovor. Harmonija će se graditi postupno i oprezno.

Posao: Suradnje će biti u fokusu, uz naglasak na diplomaciji i usklađivanju interesa. Odluke će se donositi sporije, ali promišljenije. Jedan kompromis otvorit će novu poslovnu priliku.

Zdravlje: Osjetljivost na vanjske utjecaje bit će izraženija. Potreba za mirom i estetski ugodnim okruženjem bit će naglašena. Ravnoteža će se vraćati kroz stabilne rutine.

Dnevni Horoskop Vaga

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