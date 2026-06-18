Dnevni horoskop, Jarac, 18. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna suzdržanost postupno će biti zamijenjena većom otvorenošću. Jedan odnos mogao bi se stabilizirati kroz konkretne poteze. Povjerenje će se graditi polako, ali sigurno.

Posao: Odgovornosti će biti povećane, uz naglasak na dugoročne ciljeve. Struktura i disciplina donosit će vidljive rezultate. Jedan autoritet mogao bi prepoznati dosadašnji trud.

Zdravlje: Umor se može akumulirati kroz kontinuirani rad. Tijelo će tražiti disciplinirani odmor. Stabilan ritam bit će ključ očuvanja energije.