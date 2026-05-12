Dnevni horoskop, Ovan, 12. 05. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima mogla bi biti otvorena pitanja koja su dugo bila potiskivana. Pogledi i sitni znakovi pažnje djelovat će snažnije od velikih riječi. Kod zauzetih Ovnova mogla bi se probuditi stara strast koja je posljednjih tjedana bila uspavana. Slobodni bi mogli osjetiti neobičnu povezanost s osobom koja se do sada činila potpuno nedostižnom.

Posao: Na poslovnom planu mogla bi biti prisutna napetost zbog neizgovorenih očekivanja. Jedan razgovor mogao bi promijeniti smjer budućih planova i otvoriti prostor za nove suradnje. Financijska pitanja više neće izgledati tako nesigurno kao prije nekoliko dana. Bit će primijećena odlučnost koja je dugo bila zanemarivana.

Zdravlje: Organizam bi mogao tražiti više odmora nego inače, premda će energija povremeno djelovati vrlo snažno. Moguća je pojačana osjetljivost na stresne situacije i buku iz okoline. Tijelo će jasno pokazivati kada je potrebno usporavanje. Navečer bi mogao biti osjećen neočekivan unutarnji mir.