Dnevni horoskop, Ribe, 11. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će biti snažne, ali pomalo skrivene iza tišine i suzdržanosti. Partnerovo ponašanje moglo bi djelovati zbunjujuće, no iza toga će se nalaziti potreba za bliskošću. Slobodne Ribe mogle bi neočekivano privući osoba koja nosi određenu dozu tajanstvenosti. Jedan susret mogao bi probuditi osjećaj sudbinske povezanosti.

Posao: Na poslovnom planu osjećat će se potreba za povlačenjem iz nepotrebnih sukoba i napetosti. Netko bi mogao pokušati nametnuti vlastita pravila ili očekivanja. Financijska pitanja ostat će stabilna, ali će se javiti potreba za većom sigurnošću. U pozadini će se razvijati prilika koja će tek kasnije pokazati pravi potencijal.

Zdravlje: Pojačana emocionalna osjetljivost mogla bi utjecati na razinu energije tijekom dana. Tijelo će sporije podnositi stres i ubrzan tempo okoline. Moguće su manje tegobe povezane s umorom ili oscilacijama raspoloženja. Večer će donositi osjećaj mira i unutarnjeg smirenja.