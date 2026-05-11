Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se buditi želja za slobodom i spontanijim odnosima. Partner bi mogao pokazivati više potrebe za pažnjom nego inače, što će stvarati blagu napetost. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu koja dolazi iz potpuno drugačijeg svijeta ili okruženja. Jedan slučajan susret mogao bi prerasti u nešto mnogo zanimljivije.

Posao: Poslovne okolnosti tražit će brzu prilagodbu novim pravilima ili promjenama plana. Netko bi mogao pokušati osporiti ideju koja se dugo razvijala. Financijski segment neće biti loš, ali će se osjećati nesigurnost oko budućih troškova. Neočekivana vijest mogla bi otvoriti vrata novoj prilici.

Zdravlje: Energija će biti promjenjiva i ovisit će o raspoloženju. Moguće su manje tegobe povezane s umorom ili iscrpljenošću organizma. Tijelo će tražiti više kretanja i manje stagnacije. Pred kraj dana osjećat će se lagano olakšanje i povratak optimizma.