Dnevni horoskop, Rak, 11. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će biti snažnije nego inače, a prošlost bi se mogla neočekivano vratiti kroz razgovor ili susret. Partner će pokazivati potrebu za više pažnje i razumijevanja. Slobodni Rakovi mogli bi osjetiti privlačnost prema osobi koja djeluje emocionalno nedostupno. Jedna sitnica mogla bi izazvati val nostalgije koji neće biti lako ignorirati.

Posao: Na poslovnom planu osjećat će se pojačana odgovornost i potreba da se sve drži pod kontrolom. Netko iz radnog okruženja mogao bi pokazati lice koje do sada nije bilo vidljivo. Financijska pitanja postupno će se stabilizirati, iako će postojati doza opreza prema novim dogovorima. U pozadini će se pripremati promjena koja još nije spremna izaći na vidjelo.

Zdravlje: Pojačana osjetljivost mogla bi utjecati na raspoloženje i kvalitetu sna. Tijelo će sporije reagirati na napore, pa će umor dolaziti brže nego inače. Moguće su manje tegobe povezane s probavom ili osjetljivim želucem. Mirniji tempo tijekom večeri donosio bi osjećaj olakšanja.