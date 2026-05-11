Dnevni horoskop, Ovan, 11. 05. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima mogla bi se otvoriti pitanja koja su dugo ostajala prešućena. Pogledi i sitni znakovi pažnje nosit će snažniju poruku od izgovorenih riječi. Kod slobodnih Ovnova mogao bi se pojaviti netko tko ostavlja dojam nedostižnosti, ali upravo će ta misterioznost buditi znatiželju. Večer bi mogla donijeti neočekivani obrat u komunikaciji.

Posao: Na poslovnom planu osjećat će se pojačan pritisak rokova i očekivanja drugih ljudi. Jedna informacija, koja je ranije bila zanemarena, sada bi mogla postati ključna za daljnji razvoj situacije. Financijska pitanja dolazit će u prvi plan, ali bez ozbiljnijih gubitaka. Bit će primijećeno koliko se energije ulaže u stvari koje drugi uzimaju zdravo za gotovo.

Zdravlje: Moguća je pojačana mentalna iscrpljenost zbog ubrzanog ritma događaja. Tijelo bi moglo tražiti više odmora nego inače, iako će unutarnji nemir otežavati opuštanje. Osjetljivost na stres bit će izraženija tijekom večernjih sati. Ipak, osjećaj unutarnje snage postupno će se vraćati kroz male svakodnevne pobjede.