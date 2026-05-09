FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 09. i 10. 05. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 09. i 10. 05. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Komunikacija će tijekom vikenda imati presudnu ulogu u odnosima. Jedna poruka mogla bi izazvati neočekivanu promjenu raspoloženja. Privlačnost prema osobi koja djeluje tajanstveno postajat će sve snažnija. Emotivna igra između bliskosti i distance unosit će dodatnu napetost.

Posao: Iako će vikend donijeti predah, misli će biti usmjerene prema novim mogućnostima zarade. Mogao bi se otvoriti razgovor o projektu koji je dugo bio odgađan. Bit će prisutna želja za promjenom rutine i bijegom od dosadnih obaveza. Netko će pažljivo pratiti svaki potez.

Zdravlje: Mentalni umor mogao bi se odraziti kroz nesanicu ili nemirne misli. Tijelo će upozoravati na potrebu za ravnotežom. U jednom trenutku mogla bi se osjetiti snažna potreba za tišinom i izolacijom. Energija će se vraćati postupno.

Snovi i vizije: Snovi će biti puni razgovora, znakova i neobičnih susreta. Jedna rečenica iz sna mogla bi ostati duboko urezana u pamćenje. Intuicija će biti posebno naglašena tijekom večernjih sati. Pojavit će se osjećaj da se približava važna odluka.

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno