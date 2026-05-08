Dnevni horoskop, Jarac, 08. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi prolazit će kroz fazu ozbiljnijih promišljanja. Netko bi mogao pokazati osjećaje na vrlo suzdržan način, ali iza toga će se skrivati velika privrženost. Slobodni Jarčevi mogli bi se zainteresirati za osobu koja ostavlja dojam stabilnosti i sigurnosti. Jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na odnos.

Posao: Na poslu će biti naglašena odgovornost i potreba za kontrolom situacije. Moguće je da će se otvoriti pitanja vezana uz autoritet ili raspodjelu moći. Netko iz poslovnog okruženja mogao bi pokušati izazvati reakciju ili provjeriti granice strpljenja. Financijska pitanja zahtijevat će oprezniji pristup.

Zdravlje: Umor bi mogao biti izraženiji nego što će biti priznato drugima. Tijelo će upozoravati na važnost odmora i kvalitetnijeg sna. Kod pojedinih Jarčeva mogla bi se javiti napetost u leđima ili osjećaj težine. Večer donosi postupno smirivanje i psihičko rasterećenje.