Dnevni horoskop, Ribe, 08. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će biti duboke i teško objašnjive riječima. U odnosima će se osjećati pojačana nježnost, ali i osjetljivost na svaku promjenu tona ili ponašanja. Slobodne Ribe mogle bi se zateći u situaciji koja djeluje poput sudbinskog susreta. Jedan pogled ili poruka mogli bi probuditi uspavane osjećaje.

Posao: Na poslovnom planu bit će prisutna potreba za povlačenjem od napornih ljudi i konflikata. Intuicija će jasno pokazivati kome se može vjerovati, a kome ne. Moguće je da će se pojaviti nova ideja koja donosi dugoročnu korist. Financijska pitanja polako će dobivati stabilniji smjer.

Zdravlje: Pojačana emotivna osjetljivost mogla bi utjecati na razinu energije i raspoloženje. Tijelo će tražiti više odmora i tišine nego inače. Kod pojedinih Riba mogla bi se pojaviti potreba za bijegom od svakodnevne užurbanosti. Večer donosi osjećaj unutarnje smirenosti i lakše opuštanje.