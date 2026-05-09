Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 09. i 10. 05. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 09. i 10. 05. 2026.
Ljubav: Strasti će tijekom vikenda biti naglašene i teško skrivene. Jedan susret mogao bi probuditi osjećaj da se ponovno sve mijenja. U odnosima će biti prisutna potreba za potvrdom i pažnjom. Netko će pokušavati ostaviti snažan dojam, ali iza samopouzdanja skrivati nesigurnost.

Posao: Mogle bi se otvoriti teme povezane s novcem i osobnim vrijednostima. Jedna osoba iz poslovnog okruženja pokazivat će više interesa nego inače. Bit će prisutna želja za dokazivanjem i većim utjecajem. Neki planovi počet će dobivati ozbiljniji oblik.

Zdravlje: Višak energije izmjenjivat će se s iznenadnim padovima koncentracije. Tijelo će upozoravati na važnost odmora i kvalitetnog sna. Moguća je pojačana osjetljivost na stresne situacije. Vikend će donijeti potrebu za unutarnjim balansiranjem.

Snovi i vizije: Snovi bi mogli biti puni dramatičnih scena i snažnih emocija. Jedna simbolika vezana uz vatru ili svjetlost mogla bi imati posebno značenje. Intuicija će slati jasne poruke o ljudima kojima više ne treba vjerovati. Pojavit će se osjećaj da se zatvara jedno životno poglavlje.

