Dnevni horoskop, Bik, 11. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima osjećat će se potreba za većom sigurnošću i stabilnošću. Partnerove riječi mogle bi biti analizirane dublje nego inače, pa će i najmanja promjena raspoloženja izazivati pitanja. Slobodni Bikovi mogli bi se naći u situaciji u kojoj simpatija dolazi iz potpuno neočekivanog smjera. Jedan susret mogao bi ostaviti trag koji neće tako brzo izblijedjeti.

Posao: Poslovna svakodnevica odvijat će se sporije nego što bi se željelo, ali iza prividnog zastoja skrivaju se korisne okolnosti. Moguće je da će netko pokušati prebaciti odgovornost za vlastite pogreške. Financijska tema ponovno će se otvoriti kroz razgovor koji će zahtijevati hladnu glavu. Bit će jasno tko pruža podršku, a tko samo promatra iz sjene.

Zdravlje: Osjetljivost organizma mogla bi biti povezana s umorom i manjkom kvalitetnog sna. Tijelo će slati upozorenja koja više neće biti lako ignorirati. Moguće su prolazne tegobe povezane s napetošću mišića ili vratnim dijelom kralježnice. Unutarnji mir vraćat će se kroz povlačenje od preglasnih i napornih ljudi.