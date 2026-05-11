Dnevni horoskop, Lav, 11. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se tražiti potvrda osjećaja i jasni znakovi pažnje. Partnerovo ponašanje moglo bi djelovati zbunjujuće, ali iza svega skrivaju se neizrečene emocije. Slobodni Lavovi mogli bi privući osobu koja odiše samopouzdanjem i snažnim karakterom. Atmosfera će biti ispunjena napetošću koja lako prelazi u strast.

Posao: Na poslu će se isticati potreba za dokazivanjem i želja da trud konačno bude primijećen. Jedna poslovna situacija mogla bi neočekivano krenuti u povoljnijem smjeru. Financijski segment pokazivat će znakove poboljšanja, ali bez velikih i brzih promjena. Netko bi mogao pokušati izazvati osjećaj nesigurnosti, no bez uspjeha.

Zdravlje: Energija će povremeno oscilirati, osobito tijekom prijepodnevnih sati. Organizam će biti osjetljiviji na manjak sna i pretjerano iscrpljivanje. Moguća je prolazna napetost u području leđa ili ramena. Večer bi mogla donijeti osjećaj rasterećenja i povratak optimizma.