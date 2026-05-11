Dnevni horoskop, Jarac, 11. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi prolazit će kroz fazu ozbiljnijih razgovora i važnih zaključaka. Partnerove namjere postajat će jasnije nego prije, čak i bez mnogo riječi. Slobodni Jarčevi mogli bi privući osobu koja djeluje hladno i rezervirano, ali skriva snažne emocije. Jedna situacija mogla bi probuditi osjećaje koje se dugo pokušavalo kontrolirati.

Posao: Na poslovnom planu očekuje se pojačana odgovornost i više obaveza nego što je planirano. Trud uložen proteklih tjedana mogao bi konačno početi donositi prve rezultate. Financijska pitanja tražit će dodatnu disciplinu i oprez. Netko iz radnog okruženja pokazat će neočekivano poštovanje prema uloženom radu.

Zdravlje: Moguća je pojačana iscrpljenost zbog nakupljenog stresa i manjka odmora. Tijelo će sporije reagirati na napore, osobito tijekom večernjih sati. Osjetljivost kostiju ili zglobova mogla bi biti naglašenija. Mirnije okruženje donosilo bi osjećaj stabilnosti i lakšeg opuštanja.