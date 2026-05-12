Dnevni horoskop, Lav, 12. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu mogla bi se pojaviti potreba za dokazivanjem osjećaja kroz konkretna djela. Kod zauzetih Lavova mogla bi se otvoriti tema povjerenja i zajedničkih planova. Slobodni bi mogli privući pažnju osobe koja je dugo promatrala iz sjene. Emotivni odnosi djelovat će intenzivnije nego prethodnih dana.

Posao: Na poslovnom planu mogla bi biti naglašena borba za utjecaj i priznanje. Jedna vijest mogla bi donijeti olakšanje vezano uz financije ili dugotrajan projekt. Bit će jasno tko iskreno podržava vaše ideje, a tko samo traži korist. Moguće su promjene koje će dugoročno donijeti veću stabilnost.

Zdravlje: Energija će tijekom dana oscilirati između snažne motivacije i naglog umora. Organizam bi mogao tražiti više kretanja i svježeg zraka. Napetost bi se mogla odraziti na kvalitetu sna. Večer bi mogla donijeti osjećaj vraćene snage.