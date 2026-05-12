Dnevni horoskop, Bik, 12. 05. 2026.

Ljubav: Emotivna sigurnost postat će važnija od površnih uzbuđenja. Kod nekih Bikova mogla bi se otvoriti tema zajedničke budućnosti koja je dugo izbjegavana. Privlačnost prema osobi iz poslovnog okruženja mogla bi postati očitija nego prije. U odnosima će se tražiti iskrenost bez velikih dramatiziranja.

Posao: Na radnom mjestu mogla bi biti ponuđena prilika koja će zahtijevati brzu odluku. Neki planovi neće se odvijati očekivanom brzinom, ali će se iza zastoja skrivati korisne okolnosti. Financijska situacija mogla bi pokazati prve znakove stabilizacije. Netko iz okoline mogao bi izraziti veliko povjerenje u vaše sposobnosti.

Zdravlje: Mogla bi biti naglašena potreba za tišinom i povlačenjem od svakodnevne gužve. Manjak sna iz prethodnih dana mogao bi ostaviti trag na koncentraciji. Organizam će tražiti više ravnoteže i pravilniji ritam. Krajem dana moglo bi doći do osjećaja olakšanja.