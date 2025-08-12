Vatra, vjetar i vrućina: kako je izgledala borba za spašavanje kuća u Dalmaciji

UŽAS NA JUGU /

Nakon duge noći bez predaha, borba s vatrom nastavila se i tijekom dana. Vatrogasci i mještani neumorno su gasili žarišta koja je snažan vjetar ponovno rasplamsao.

Lorenzo Radić iz Jesenica rekao nam je: "Sve je počelo u sekundu, počelo se lagano dimiti. Naravno, ne možemo na svako dimljenje reagirati, ali počelo je buktati i u roku od nekoliko minuta... Mi smo bili tu na terasi i u roku od nekoliko minuta krenuo je plamen, krenulo je sve ovo gorjeti... ali vatrogasci su tu, svi smo tu. Odmah smo reagirali i dobro smo to uspjeli staviti pod kontrolu."