Trump otkriva karte, Putin ih skriva. Dok svijet čeka njihov susret, gost Direkta obišao prve linije u Ukrajini

U dvije minute razgovora s Vladimirom Putinom znat ću može li se postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, kaže danas Donald Trump uoči sastanka u petak. Dok američki predsjednik detaljno objašnjava što će reći ruskom, što će ga tražiti istovremeno u Moskvi nisu baš toliko otvoreni. Putin još niti jednom riječju nije komentirao kakvu će on taktiku imati pri susretu.

Gost RTL Direkta je čovjek koji je bio na prvoj liniji fronte nekoliko puta. Volontirao u Ukrajini noseći pomoć, vidio bitke, sreću i patnju. On je profesor na Fakultetu političkih znanosti Hrvoje Cvijanović. 

12.8.2025.
10:02
Donald TrumpVladimir PutinHrvoje CvijanovićUkrajina
