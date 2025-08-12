Sociolog komentirao Jandrokovića: 'Svojim postupcima dodatno je legitimizirao takve poruke'

'NIJE TO DIŠPET' /

Cijelo ljeto tučemo se oko Za dom spremni. Pršti srdžba, raspravljamo je li duh izašao iz boce? Gušt nam je kad onu drugu stranu isprovociramo na neku reakciju. To je važnije od svega, od svemira - samo da netko moj kaže "njima" što ih ide. Pola Hrvatske misli da je 5. srpnja početak nečeg lijepog, druga polovica misli da je početak nečeg ružnog. Jedni smatraju da se normaliziralo ustaštvo, drugi uzvraćaju "Vi svugdje vidite ustaše" Svaka strana u svojoj srži uvjerena je da je u pravu.

Gost RTL Direkta bio je sociolog Drago Bagić