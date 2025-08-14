'TREBA GRADITI HOTELE' /

Prodajni stručnjak za RTL Direkt objasnio jesu li doista sebični ljudi krivi za inflaciju

Kad smo zadnjih godina pitali premijera za nagla poskupljenja svega - onda nam je redovno ponavljao ove statističke podatke. Inflacija usporava, usporava rast, smanjuje se trend i za to je zaslužna između ostalih i moja Vlada. Moja.

Ali kad inflacija ubrzava treći mjesec zaredom - onda moja Vlada - i statistika - to su dva razdvojena pojma. 

Između ostalog, rekao da su krivi - sebični ljudi.

Prodajni stručnjak Emil Pavić uključio se iz Splita u RTL Direkt. 

Cijeli razgovor pogledajte u videu...

14.8.2025.
22:38
RTL Direkt
InflacijaProdajni StručnjakAndrej PlenkovićTurizam
