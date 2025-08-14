Prodajni stručnjak za RTL Direkt objasnio jesu li doista sebični ljudi krivi za inflaciju

KAD RATNI ZLOČINAC PROGOVORI /
Sramotni ispadi ratnog zločina Šešelja: 'Nije lijepo na ženu dići ruku. Na ženu treba dizati nogu i tući je'
Kad smo zadnjih godina pitali premijera za nagla poskupljenja svega - onda nam je redovno ponavljao ove statističke podatke. Inflacija usporava, usporava rast, smanjuje se trend i za to je zaslužna između ostalih i moja Vlada. Moja.
Ali kad inflacija ubrzava treći mjesec zaredom - onda moja Vlada - i statistika - to su dva razdvojena pojma.
Između ostalog, rekao da su krivi - sebični ljudi.
Prodajni stručnjak Emil Pavić uključio se iz Splita u RTL Direkt.
