Prodajni stručnjak za RTL Direkt objasnio jesu li doista sebični ljudi krivi za inflaciju

'TREBA GRADITI HOTELE' /

Kad smo zadnjih godina pitali premijera za nagla poskupljenja svega - onda nam je redovno ponavljao ove statističke podatke. Inflacija usporava, usporava rast, smanjuje se trend i za to je zaslužna između ostalih i moja Vlada. Moja.

Ali kad inflacija ubrzava treći mjesec zaredom - onda moja Vlada - i statistika - to su dva razdvojena pojma.

Između ostalog, rekao da su krivi - sebični ljudi.

Prodajni stručnjak Emil Pavić uključio se iz Splita u RTL Direkt.

