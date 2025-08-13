Porazne brojke o mentalnom zdravlju Hrvata: Čak 80 posto radnika pati od 'burnouta'

ISTRAŽIVANJE ŠOKIRALO SVE /

Čak 80 posto radnika u Hrvatskoj žrtve su "burnouta", odnosno sagorijevanja zbog posla. No, polovina njih nikad ne uzima bolovanje, podaci su to najnovijeg istraživanja portala MojPosao. Perfekcionist u životu i u poslu, Ozren Širanović svoj fokus usmjerava na vlastiti studio za tetoviranje i uklanjanje tetovaža. Odluka da se kvalitetno posveti vlastitom poduzetničkom projektu imala je posljedice na njegovo zdravlje i privatni život.

„Manjak koncentracije, manjak fokusa, nesanice. Normalno da se prelijeva iz poslovnog u privatno. Uvijek naši ukućani s kojima živimo, partner, djeca ili roditelji osjete. Ne možeš dovoljno dobro sakriti“, tvrdi. Nakon četiri godine neprestanog rada, ovog je ljeta konačno odlučio uzeti zasluženi predah.

„Više nisam mogao. Da se radilo o tome da treba ostati, više nisam imao ni mentalni ni fizički kapacitet za gurati dalje. U jednom trenu, moraš stvarno podvući crtu i reći da je dosta, rekuperirati se, probati napuniti baterije i onda se vratiti“, ističe. Detalje o burnout sindromu donosi Tea Mihanović.