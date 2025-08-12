Marko Kadić: 'Olujna bura i vrućina otežali gašenje, ostajemo pripravni'

BESANA NOĆ /

U Krilu Jesenice razgovarali smo uživo za RTL Danas sa zamjenikom zapovjednika DVD-a Dugi Rat, Markom Kadićem, koji kaže da je prije 24 godine, točno na jučerašnji datum, izgorjela cijela općina.

"Imamo dosta starih panjeva koji tinjaju i tinjaju. Dobro je da smo u zadnja 24 sata požar zadržali u granicama unatoč visokim temperaturama do 39 stupnjeva i olujnoj buri koja je puhala. Nismo još u potpunosti sigurni da možemo proglasiti potpunu lokalizaciju požara."