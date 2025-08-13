Liječnik o zabrinjavajućem trendu zaposlenih Hrvata: Njih četvero od pet žrtve su ovog sindroma

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UŽASNA STATISTIKA /

Četiri od pet Hrvata žrtve su takozvanog burnouta, odnosno sagorijevanja na poslu. Pokazuje nam to novo veliko istraživanje portala MojPosao.

Fazu potpune fizičke i emocionalne iscrpljenosti uzrokovane dugotrajnim stresom i preopterećenjem na poslu doživjelo je 78 posto ispitanika. Čak 60 posto građana kaže da nema energije za hobije i aktivnosti koje vole, a 48 posto osjeća nedostatak priznanja za obavljeni rad.

Iako psihička opterećenost može dovesti do drugih zdravstvenih problema, polovina radnika nikad ne uzima bolovanje zbog iscrpljenosti. O sindromu burnouta za RTL Danas govorio je liječnik opće prakse Andrej Ćuš. Više o svemu saznajte u prilogu Tee Mihanović.