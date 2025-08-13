Liječnik o zabrinjavajućem trendu zaposlenih Hrvata: Njih četvero od pet žrtve su ovog sindroma

STIŽU RIJEKE HODOČASNIKA /
Zavjet, pomoć, simbol nade: U Mariju Bistricu slit će se 70.000 ljudi, evo kad će biti središnja misa
Četiri od pet Hrvata žrtve su takozvanog burnouta, odnosno sagorijevanja na poslu. Pokazuje nam to novo veliko istraživanje portala MojPosao.
Fazu potpune fizičke i emocionalne iscrpljenosti uzrokovane dugotrajnim stresom i preopterećenjem na poslu doživjelo je 78 posto ispitanika. Čak 60 posto građana kaže da nema energije za hobije i aktivnosti koje vole, a 48 posto osjeća nedostatak priznanja za obavljeni rad.
Iako psihička opterećenost može dovesti do drugih zdravstvenih problema, polovina radnika nikad ne uzima bolovanje zbog iscrpljenosti. O sindromu burnouta za RTL Danas govorio je liječnik opće prakse Andrej Ćuš. Više o svemu saznajte u prilogu Tee Mihanović.