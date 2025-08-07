7. KOLOVOZ 1995. /

Karlovčani se prisjećaju kraja Oluje i oslobođenje grada: 'Svi su osjetili trenutak...'

U Turnju se obilježava 30 godina od završetka operacije Oluja. Točno u 19 sati, kao i tog 7. kolovoza 1995. - sirenom se proslavio prestanak opće opasnosti za Karlovčane. Kolone branitelja i građana krenule su prema Muzeju Domovinskog rata u gradskoj četvrti Turnju - simbolu obrane grada Karlovca. Nakon odane počasti poginulim braniteljima, simbolično su predane zastave mladima - budućnosti grada, a slijedi bogati cjelovečernji program. Više pogledajte u prilogu reporterke Tee Mihanović

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.8.2025.
20:47
RTL Danas
TuranjKarlovacOlujaDomovinski Rat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx