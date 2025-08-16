Ispovijest Hrvata kojeg su uhitili u Srbiji: 'Pokazao sam putovnicu, krenuli su se podsmjehivati...'

'BAŠ SU ME VESLALI' /

23-godišnji Hrvat, kojeg su srbijanske vlasti uhitile tvrdeći da je sudjelovao na protuvladinim prosvjedima u Beogradu - vratio se u Hrvatsku! Potvrdilo je to naše ministarstvo vanjskih poslova i ponovno pozvalo sve hrvatske državljane da ne putuju u Srbiju, ako to nije nužno. 23-godišnjak tvrdi da nije sudjelovao u prosvjedima već je bio legitimiran i uhićen izvan njih. Unatoč tome, novčano je kažnjen. A zabranjen mu je i ulazak u Srbiju na godinu dana. O svemu je progovorio za RTL Danas. Više pogledajte u prilogu