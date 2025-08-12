OPET SE AKTIVIRAO /

Hrvatska na udaru buktinje: Požar kod Krila Jesenice i dalje zadaje glavobolju vatrogascima

Noćas se ponovno aktivirao požar kod Krila Jesenice, planulo je na sjeverozapadnoj strani požarišta. Iako je na terenu bilo 120 vatrogasaca u dežurstvu, jak vjetar razbuktao je vatru. Srećom, obranjene su kuće, ali požar je poharao 250 hektara, među kojima i mnoge maslinike i vinograde. U većinu domova jutros se vratila i struja. O borbi s vatrom istočno od Splita razgovarali smo s vatrogasnim zapovjednikom Višeslavom Pešićem

12.8.2025.
17:26
Sara Jurica
PožarVatraVatrogasni Zapovjednik
