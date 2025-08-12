Ekstremne temperature i požari haraju Europom: Stručnjaci otkrili jedan od ključnih razloga

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'JAČI SU NEGO PRIJE' /

Ekstremne temperature i požari zahvatili su jug Europe. Čak osam zemalja bori se s aktivnim požarima, a toplinski val donosi nove probleme jer temperature će negdje rasti i iznad plus 45.

Požar je noćas zaprijetio glavnom španjolskom gradu Madridu i odnio jedan život, a s vatrenom stihijom bore se i u Portugalu, Francuskoj, Turskoj, Bugarskoj, Italiji, Albaniji i Crnoj Gori, gdje gori na više lokacija. Ondje je situacija kritična jer riječ je o velikim šumskim požarima koji se brzo šire zbog jakog vjetra, oštećeni su domovi, ljudi evakuirani.

U pomoć Crnoj Gori poslani su kanader i posada iz Hrvatske