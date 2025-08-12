'JAČI SU NEGO PRIJE' /

Ekstremne temperature i požari haraju Europom: Stručnjaci otkrili jedan od ključnih razloga

Ekstremne temperature i požari zahvatili su jug Europe. Čak osam zemalja bori se s aktivnim požarima, a toplinski val donosi nove probleme jer temperature će negdje rasti i iznad plus 45. 

Požar je noćas zaprijetio glavnom španjolskom gradu Madridu i odnio jedan život, a s vatrenom stihijom bore se i u Portugalu, Francuskoj, Turskoj, Bugarskoj, Italiji, Albaniji i Crnoj Gori, gdje gori na više lokacija. Ondje je situacija kritična jer riječ je o velikim šumskim požarima koji se brzo šire zbog jakog vjetra, oštećeni su domovi, ljudi evakuirani. 

U pomoć Crnoj Gori poslani su kanader i posada iz Hrvatske

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.8.2025.
17:11
RTL Danas
PožariEuropaToplinski ValEkstremne Temperature
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx