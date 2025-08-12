PROPAO TREĆI POKUŠAJ /

Đakovo ide na nove izbore, Mandarić uvjeren u pobjedu: 'Četvrti puta ako treba potvrdit ćemo to'

U Đakovu nije uspio ni treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća pa će Đakovčani ponovno na izbore.

Na sjednicu se odazvalo svih 19 izabranih gradskih vijećnika, potom je napustilo petero od šestero vijećnika koalicije Zajedno za Đakovo, a HDZ čiji je gradonačelnik i 8 vijećnika nije uspio dogovoriti vladajuću većinu i izabrati predsjednika Vijeća bez kojeg ne može funkcionirati Grad. Više pogledajte u prilogu

12.8.2025.
20:58
