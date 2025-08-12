Đakovo ide na nove izbore, Mandarić uvjeren u pobjedu: 'Četvrti puta ako treba potvrdit ćemo to'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PROPAO TREĆI POKUŠAJ /

U Đakovu nije uspio ni treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća pa će Đakovčani ponovno na izbore.

Na sjednicu se odazvalo svih 19 izabranih gradskih vijećnika, potom je napustilo petero od šestero vijećnika koalicije Zajedno za Đakovo, a HDZ čiji je gradonačelnik i 8 vijećnika nije uspio dogovoriti vladajuću većinu i izabrati predsjednika Vijeća bez kojeg ne može funkcionirati Grad. Više pogledajte u prilogu