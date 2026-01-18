Potez turske tenisačice oduševio tenisku javnost: 'Važnije je biti dobar čovjek'

Na prvom Grand Slam turniru sezone publika u Melbourneu svjedočila je trenutku koji je nadilazio rezultat i statistiku. U središtu pozornosti našla se turska tenisačica Zeynep Sönmez, ali ne samo zbog igre, već zbog geste koja je u trenu obišla svijet.

Tijekom meča prvog kola Australian Opena protiv Ruskinje Ekaterine Aleksandrove, u trenutku dok je Aleksandrova servirala za drugi set, mlada sakupljačica lopti iznenada se srušila uz sudačku stolicu. I prije nego što su reagirali suci ili medicinska služba, Sönmez je prekinula meč i sprintala prema djevojčici.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bez razmišljanja ju je pridržala, smirila i pomogla joj do sjene uz teren, gdje joj je ubrzo pružena liječnička pomoć. U jednom trenutku djevojčica je ponovno posustala, no Sönmez ju je uspjela zadržati na nogama dok nije stiglo medicinsko osoblje. Igra je nastavljena tek nakon šestominutne stanke, a Tennis Australia je kasnije potvrdio da je djevojčica zbrinuta i sigurno vraćena kući.

Nakon meča, turska tenisačica nije skrivala emocije.

'Vidjelo se da joj nije dobro, iako je govorila da jest. Rekla sam joj da sjedne i popije vode. Kada je ponovno izgubila ravnotežu, srećom sam je uspjela uhvatiti' ispričala je Sönmez, dodavši rečenicu koja je postala simbol cijelog događaja:

'Uvijek govorim da je važnije biti dobar čovjek nego dobar tenisač.'

Sportska priča tog dana imala je i natjecateljski epilog. Sönmez, trenutačno 112. igračica svijeta, priredila je iznenađenje i svladala 11. tenisačicu svijeta Aleksandrovu u tri seta (7-5, 4-6, 6-4) nakon više od dva i pol sata igre, izborivši plasman u drugo kolo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo otvaranje je bilo vatreno: Pogledajte najbolje trenutke iz utakmice Hrvatske i Gruzije na rukometnom Euru