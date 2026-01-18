Nemilosrdan ždrijeb čeka Hrvate, a jedna priča iz Melbournea posebno dira

Sve je spremno za početak prvog Grand Slam turnira u godini. Australian Open već desetljećima simbolično označava početak nove teniske sezone, a betonski tereni Melbournea ponovno će biti pozornica na kojoj se ispisuju nove velike priče.

Hrvatska će ove godine imati pet predstavnika u glavnom turniru, a pažnja domaće javnosti bit će raspodijeljena između iskustva, mladosti, ali i opasnih protivnika. Turnir započinje 18. siječnja, dok je finale zakazano za 1. veljače.

U muškoj konkurenciji Hrvatsku predstavljaju Marin Čilić i Dino Prižmić. Za Čilića je ovo već 16. nastup na Australian Openu, turniru na kojem je 2018. godine stigao do finala. Iako danas ima 37 godina, njegovo iskustvo i dalje ga čini opasnim suparnikom, no ždrijeb mu nije bio nimalo lagan. U prvom kolu čeka ga Daniel Altmaier, neugodni Nijemac i 44. igrač svijeta, koji može biti ozbiljan test već na samom startu.

Posebnu priču donosi 20-godišnji Dino Prižmić. Mladi Splićanin do glavnog turnira stigao je na dramatičan način, poraz u posljednjem kolu kvalifikacija nakratko je ugasio njegove snove, no status „sretnog gubitnika“ ipak mu je otvorio vrata glavnog ždrijeba. Prvi protivnik bit će mu domaći igrač James Duckworth, a eventualna pobjeda mogla bi donijeti spektakularan okršaj s braniteljem naslova i jednim od najboljih tenisača svijeta, Jannikom Sinnerom.

Za hrvatske tenisačice ždrijeb je bio znatno nemilosrdniji. Donna Vekić, kojoj je ovo 14. nastup u Melbourneu, već na startu ide na osmu nositeljicu i jednu od najvećih mladih zvijezda svjetskog tenisa, 18-godišnju Mirru Andrejevu. Antonia Ružić debitira na Australian Openu, a odmah ju čeka jedan od najtežih mogućih izazova – četverostruka Grand Slam pobjednica Naomi Osaka. Iako je riječ o iznimno teškom ispitu, za 22-godišnju Međimurku to je i prilika za neprocjenjivo iskustvo na najvećoj sceni.

Petra Marčinko ulazi u povijesni trenutak svoje karijere. Osvajačica juniorskog Australian Opena iz 2022. godine sada će odigrati svoj prvi seniorski meč na Grand Slam razini. S druge strane mreže bit će iskusna Tatjana Maria, igračica koja zna kako se preživljava na velikim turnirima.

Ovogodišnji Australian Open podigao je ljestvicu i izvan terena. Ukupni nagradni fond iznosi rekordnih 111,5 milijuna australskih dolara (oko 67 milijuna eura), što je povećanje od čak 16 posto u odnosu na prošlu godinu, najveće u povijesti turnira. Poseban naglasak stavljen je na nagrade u ranim fazama, čime se dodatno pomaže igračima koji se tek probijaju na vrh.

No najemotivnija hrvatska priča dolazi iz kvalifikacija. Porečanka Tereza Mrdeža vratila se profesionalnom tenisu nakon gotovo tri godine pauze, tijekom koje je postala majka i pokrenula vlastitu tenisku akademiju. Zahvaljujući zaštićenom renkingu dobila je priliku nastupiti u kvalifikacijama, a Melbourne je iskoristila za, kako je sama najavila, oproštajni meč profesionalne karijere.

Iako je poražena u prvom kolu, njezin povratak imao je dublje značenje. Osim simboličnog završetka karijere, osigurala je i vrijednu zaradu te nove kontakte za trenerski put koji tek započinje.

Mečevi Australian Opena dostupni su gledateljima putem kanala Eurosport te platforme HBO Max.

