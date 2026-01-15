Počinje prvi Grand Slam sezone: Evo kakav ždrijeb čeka naše predstavnike

Početak nove teniske godine tradicionalno donosi i prvi Grand Slam sezone, a Melbourne Park ponovno postaje središte svjetske teniske pozornice. Ždrijeb za Australian Open 2026. nije bio nimalo blag prema hrvatskim predstavnicima, koji će se već u prvom kolu suočiti s izrazito zahtjevnim suparnicima.

Hrvatski tenis u pojedinačnoj konkurenciji imat će jednog predstavnika u muškom dijelu turnira i tri predstavnice u ženskom, a put do eventualnih iznenađenja bit će sve samo ne jednostavan.

U muškom singlu hrvatske boje branit će isključivo Marin Čilić, koji će po 16. put nastupiti na Australian Openu. Iskusni Međugorac, trenutačno 70. igrač svijeta, u prvom kolu igrat će protiv Nijemca Daniela Altmaiera, 44. tenisača ATP ljestvice. Bit će to njihov prvi međusobni dvoboj, a iako je Altmaier neugodan i borben protivnik, Čilićevo golemo iskustvo s Grand Slamova moglo bi biti važan adut.

Nažalost, mladi Dino Prižmić nije se uspio pridružiti Čiliću u glavnom ždrijebu. Dvadesetogodišnji Splićanin poražen je u posljednjem kolu kvalifikacija od Britanca Arthura Feryja, koji je tako izborio debitantski nastup na Grand Slam turnirima. Prižmiću ostaje nada da bi mogao upasti u glavni ždrijeb kao tzv. “sretni gubitnik”, no ako se to ne dogodi, Hrvatska će ostati na jednom muškom predstavniku.

U ženskoj konkurenciji hrvatske predstavnice čeka izuzetno težak ždrijeb, bez ijednog “lakog” meča na otvaranju turnira.

Donna Vekić, kojoj će ovo biti 14. nastup u Melbourneu, odmah ide na jednu od najvećih zvijezda nove generacije – osmu igračicu svijeta Mirru Andrejevu. Iako Ruskinja ima tek 18 godina, već je etablirana u samom vrhu WTA Toura i u njihovom dosadašnjem jedinom dvoboju bila je uspješnija. Za Vekić će ovo biti ozbiljan test forme i prilika da pokaže kako se može nositi s mladom elitom svjetskog tenisa.

Antoniju Ružić čeka možda i najzvučnije ime među svim hrvatskim nastupima u prvom kolu. U svom debiju na Australian Openu igrat će protiv četverostruke Grand Slam pobjednice Naomi Osake. Japanka, iako trenutačno 16. na svijetu, i dalje nosi status jedne od najvećih teniskih zvijezda, a za Ružić će nastup na velikoj pozornici Melbourne Parka biti golemo iskustvo i prilika da se predstavi široj publici bez rezultatskog pritiska.

Petra Marčinko svoj prvi Grand Slam meč odigrat će protiv iskusne Tatjane Marije. Njemačka veteranka poznata je po neugodnom, strpljivom stilu igre, a Marčinko će za prolazak dalje morati pokazati zrelost i taktičku disciplinu. Zanimljivo, Zagrepčanka se vraća na turnir koji je 2022. osvojila u juniorskoj konkurenciji, što joj može biti dodatni motiv.

Australian Open započeo je “Opening Weekom”, tijekom kojeg su održane kvalifikacije, egzibicijski mečevi i otvoreni treninzi, dok glavni turnir starta u nedjelju, 18. siječnja. Finalni vikend zakazan je za kraj mjeseca finale tenisačica igra se 31. siječnja, a muško finale dan kasnije.

Osim pojedinačnih nastupa, hrvatski tenis imat će snažan adut i u konkurenciji parova kroz Matea Pavića, dok vrijedi pratiti i Filipa Misolića, Austrijanca hrvatskih korijena, koji će po prvi put zaigrati u glavnom ždrijebu jednog Grand Slama.

