Prižmić izgubio finale u Poljskoj, ali čeka ga renking karijere
Dino Prižmić poražen je u finalu ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk Mazowiecki od Poljaka Kamila Majchrzaka s 4-6,3-6.
Dino Prižmić (ATP-129.) bio je jednu pobjedu udaljen od svog četvrtog naslova na Challengerima i trećeg ove godine, no 20-godišnji Splićanin nije mogao u finalu protiv 88. igrača svijeta.
Splićanin je imao sedam as-servisa, spasio je 7 od 10 lopti za obrat, ali nije iskoristio nijednu od pet ponuđenih na servisu protivnika.
Finalom je Prižmić osigurao renking karijere te će u ponedjeljak biti 120. tenisač svijeta.
