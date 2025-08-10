GLAVU GORE, DINO /

Prižmić izgubio finale u Poljskoj, ali čeka ga renking karijere

Prižmić izgubio finale u Poljskoj, ali čeka ga renking karijere
Foto: Profimedia

Finalom je Prižmić osigurao renking karijere te će u ponedjeljak biti 120. tenisač svijeta

10.8.2025.
15:28
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dino Prižmić poražen je u finalu ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk Mazowiecki od Poljaka Kamila Majchrzaka s 4-6,3-6.   

Dino Prižmić (ATP-129.) bio je jednu pobjedu udaljen od svog četvrtog naslova na Challengerima i trećeg ove godine, no 20-godišnji Splićanin nije mogao u finalu protiv 88. igrača svijeta. 

Splićanin je imao sedam as-servisa, spasio je 7 od 10 lopti za obrat, ali nije iskoristio nijednu od pet ponuđenih na servisu protivnika. 

Finalom je Prižmić osigurao renking karijere te će u ponedjeljak biti 120. tenisač svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav nokaut na samom kraju borbe za prestižnu titulu: O ovome će se još dugo pričati

Dino Prižmić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GLAVU GORE, DINO /
Prižmić izgubio finale u Poljskoj, ali čeka ga renking karijere