Tinejdžerska senzacija izbacila već tri Grand Slam prvakinje, u finalu čeka četvrta

Kanadska tinejdžerka Victoria Mboko, koja je na jaki teniski WTA 1000 turnir u Montrealu ušla s pozivnicom organizatora, plasirala se je u finale, i to nakon što je u polufinalu protiv Jelene Ribakine iz Kazahstana spasila meč-loptu u trećem setu.

Mboko je na kraju slavila sa 1-6, 7-5, 7-6 (4), a protivnica u finalu bit će joj bivša prva tenisačica svijeta Naomi Osaka (27). Japanka je u polufinalu pobijedila 19. igračicu svijeta 22-godišnju Dankinju Claru Tauson sa 6-2, 7-6 (7).

U finalu čeka četverostruka Grand Slam pobjednica

Osamnaestogodišnja Victoria Mboko, čiji su roditelji podrijetlom iz DR Konga, na putu do finala turnira u Montrealu svladala je tri grand slam pobjednice, osvajačicu Australian Opena iz 2020. Sofiju Kenin, pobjednicu ovogodišnjeg Roland Garrosa Coco Gauff, te u polufinalu osvajačicu Wimbledona iz 2022. godine Jelenu Ribakinu. Mboko još nema turnirski naslov na WTA Touru, a prije Montreala bila je 85. tenisačica svijeta.

Japanka Naomi Osaka, koja je u razdoblju od 2018. do 2021. godine osvojila četiri Grand Slam naslova, već je četiri godine bez osvojenog turnira, odnosno od trijumfa na Australian Openu 2021.

POGLEDAJTE VIDEO: Vekić za RTL Sport iz Osijeka s otvaranja terena s AO podlogom: 'Ovo je prekrasno, ponosna sam'