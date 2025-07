Fenomenalni Prižmić nastavio odličnu formu i plasirao se u četvrtfinale Umaga

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u četvrtfinale ATP teniskog turnira u Umagu nakon što je u susretu 2. kola nakon velike borbe pobijedio Gruzijca Nikoloza Basilašvilija sa 2-6, 6-3, 6-2.

Mladi, 20-godišnji tenisač uspio je tako ponoviti uspjeh od prije dvije godine kada je također stigao do četvrtfinala Umaga.

Nakon što je u prvom kolu porazio Danca Elmera Mollera, 107. igrača svijeta, sa 6-4, 6-2 u drugom kolu je bio bolji od iskusnog, 33-godišnjeg Gruzijca, trenutačno 114. tenisača svijeta.

Basilašvili je otvorio meč s breakom, a potom je pri rezultatu 4-2 još jednom oduzeo servis suparniku mirno privevši set kraju za 30 minuta.

Projurio kroz treći set na krilima publike

U nastavku meča mladi hrvatski tenisač je odigrao sjajno. U drugom setu Prižmić je kod 2-2 spasio tri break lopte, a potom pri vodstvu 4-3 napravio break nakon kojeg je obranio servis za 6-3 i 1-1 u setovima.

Na krilima sjajne umaške publike, Prižmić je projurio kroz treći set kojeg je za 39 minuta dobio rezultatom 6-2.

Za ulazak u polufinale borit će se protiv 2. nositelja Talijana Luciana Darderija koji je porazio Tajvanca Chun Hsin Tsenga sa 7-5, 6-0.

Podsjetimo, preostali hrvatski predstavnici zapeli su u prvom kolu. Mili Poljičak je izgubio od Nizozemca Jespera de Jonga sa 3-6, 3-6, dok je Matej Dodig izgubio od Talijana Francesca Passara sa 6-4, 1-6, 2-6.

