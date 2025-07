Grčki tenisač brutalno odgovorio na Ivaniševićeve kritike: 'Teško je raditi s diktatorima'

Goran Ivanišević javno je kritizirao svoga novog pulena Stefanosa Tsitsipasa tijekom Wimbledona kada je kazao kako "nije vidio nespremnijeg tenisača" i kako mora u red dovesti i svoje fizičko i psihičko stanje ako se želi baviti ozbiljnim tenisom.

Čini se da je Stefanos sad odlučio prekinuti šutnju za grči SDNA.

„Kad radim s pravim ljudima, s ljudima koje odaberem i s kojima se osjećam ugodno, postoji određeno raspoloženje. Ugodno ne znači da prestanem trenirati kad god želim ili da vam kažem koliko vježbanja želim raditi, to su oni koji imaju zajedničku liniju, koji znaju koliko naporno radimo i što želimo postići radom koji ulažemo, ali i održavaju prijateljsku atmosferu kroz sve to.

Vrlo je teško imati diktatore i ljude koji negativno govore i ne osjećate se kao da su vam bliski poput obitelji. Mogućnost da iz ovoga izgradite obitelj, ljude koji neće samo raditi s vama u teniskom dijelu, već će vam biti i prijatelji nakon karijere, nešto je što stvarno želim izgraditi", rekao je Stefanos.

Znači li ovo da je kraju suradnje Ivaniševića i Tsitsipasa već došao kraj? Saznat ćemo, ali svakako nisu dobro počeli.

