Drugi najduži meč u povijesti Umaga donio senzaciju: Ispao branitelj naslova

Francisco Cerundolo je bio na putu prema još jednoj pobjedi nakon više od tri sata igre na središnjem stadionu ATP centra u Stella Marisu, ali Španjolac Carlos Taberner ni u jednom trenutku nije pomislio na predaju, iako je izgubio prvi set, a u odlučujućem čak četiri puta hvatao 'break' zaostatka i bio suočen sa servisom za pobjedu branitelja naslova.

Nakon tri sata i 21 minute žestoke borbe 27-godišnji Španjolac, 111. na pojedinačnoj ATP ljestvici, svladao je 19. tenisača svijeta sa 6-7 (2), 6-4, 7-5 i tako došao do svoje prve pobjede protiv suparnika iz Top 20.

"Jako sam sretan zbog ove pobjede. Izgubio sam tijesno prvi set i osjećao sam se umorno, ali sam nastavio davati sve od sebe. Stvarno sam jako sretan", rekao je Taberner kojeg već sutra čeka četvrtfinalni dvoboj protiv Nizozemca Jaspera de Jonga koji je sa 6-3, 6-4 bio bolji od 5. nositelja, Argentinca Mariana Navonea.

Španjolac je uvjeren da nije potrošio sve zalihe energije.

"Bit će snage. Dobro ću jesti, naspavati se i bit ću spreman."

Na drugoj strani, sasvim razumljivo, potpuno suprotno raspoloženje. Francisco Cerundolo je djelovao kao da ga ništa ne može utješiti.

"Grozno se osjećam. Odigrao sam grozan meč."

Za prošlogodišnji naslov na Croatia Openu je potrošio tri sata za pobjedu protiv Lorenza Musettiija. Nakon nešto više od tri sata je imao i servis za pobjedu protiv Tabernera, ali se Španjolac odbio predati.

"Profesionalci smo, nitko se ne predaje."

Cerundolo nije došao do meč-lopte. Čak pet puta je izgubio servis u odlučujućem setu, ukupno devet puta u cijelom meču.

Argentinac se obećao vratiti u Umag

"Došao sam u Umag u boljoj formi nego prošle godine, želio sam pobjedu, ali sam odigrao grozno", rekao je 26-godišnji Argentinac kojem je ovo bio prvi poraz na tlu Hrvatske.

Naime, osim prošlogodišnjeg naslova u Umagu, osvojio je i Challenger u Splitu 2020.

Iako je teško pronalazio riječi, na pitanje o povratku u Umag nije dvojio.

"Da, volim ovaj turnir. To što sam danas odigrao loše ne znači ništa. Tako je to u sportu", zaključio je Cerundolo nakon što je izgubio u drugom najdužem meču u 35-godišnjoj povijesti umaškog turnira.

Argentinac Carlos Berlocq je prije 14 godina u prvom kolu pobijedio Slovenca Blaža Kavčiča nakon tri sata i 41 minute igre.

Srijeda je bila loš dan za nositelje i Argentince. Osim Cerundola i Navonea, bez četvrtfinala je ostao i osmi nositelj, Čeh Vit Kopriva (ATP - 79.). Njega je pobijedio francuski kvalifikant Titouan Droguet (ATP - 176.) sa 6-2, 6-3.

