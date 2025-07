Kontroverzna tenisačica poznata po 'rizičnom seksu' prva priča Wimbledona

Dajana Jastremska dospjela je u utorak na naslovnice nakon što je ostvarila jedno od najvećih iznenađenja na Wimbledonu pobjedom u prvom kolu u dva seta nad drugoplasiranom Amerikankom Coco Gauff. Završilo je 7-6 (3), 6-1 za Ukrajinku.

Jastremska je 42. na svijetu i ima tri WTA naslova u pojedinačnoj konkurenciji, a najbolji plasman na velikom turniru ostvarila je na Australian Openu 2024. kada je stigla do polufinala. Stoga, ona nije nepoznanica u teniskom svijetu. Ali, ova pobjeda je bila daleko najveća u njezinoj karijeri i Jestremska je trenutno prva priča Wimbledona. Možda ne znate, ali Jastremska je, ne bi vjerovali, alergična na travu, a znamo da je u Wimbledonu podloga na kojoj se igra upravo travnata.

Jastremska je detaljno opisala svoju alergiju nakon što je ranije ovog mjeseca stigla do finala Nottingham Opena, rekavši tada da "stvarno voli igrati na travi, iako misli da je malo alergična na nju", javlja poznati američki New York Post.

Jastremska ima popriličan broj pratitelja na društvenim mrežama (217.000 na Instagramu), gdje objavljuje sadržaj o svojoj teniskoj karijeri i elegantne fotografije sa zabava i iz svijeta manekenstva.

"Volim manekenstvo, volim modu, volim filozofiju i volim raditi mnogo stvari“, kazala je svojedobno za Tennis.com 2024.

"Ali, nemam puno vremena za to.“

Njezini talenti protežu se i izvan terena, jer je Jastremska pokazala svoje pjevačke sposobnosti tijekom pandemije COVID-19 i objavila dva singla tijekom ljeta 2020. pod nazivom „Thousands of Me“ i „Favorite Track“.

"Ne težim postati cool umjetnica“, napisala je u objavi na Instagramu 2020.

"Samo volim pjevati, sviđa mi se cijela ova atmosfera. Mnogo mi je lakše na teniskom terenu nego u studiju, stajati blizu mikrofona i pjevati, to je za mene takav stres".

Mesterolon je u moje tijelo ušao seksualnim činom s bivšim partnerom. On to negira i laže o tome da ga je moj otac prisilio da pred komisijom to prizna. Nije, a kad smo ga tražili uzorak kose za analizu odbio je to dati i surađivati s nama.

Jastremska je 2021. pauzirala svoje glazbene ambicije tijekom privremene zabrane dopinga nakon pozitivnog testa na zabranjenu tvar, ali je oslobođena šest mjeseci kasnije nakon što je neovisni sud presudio da je pozitivan rezultat posljedica kontaminacije uzorka testa.

Također je bila prisiljena pobjeći iz svog doma u veljači 2022. kada je Rusija napala Ukrajinu, otkrivajući u objavi na društvenim mrežama da su nakon dvije noći u podzemnoj garaži njezini roditelji odlučili poslati nju i njezinu sestru iz zemlje.

Prije nego što je njezino ime postalo sinonim za kontroverzu, Dajana Jastremska, rođena u Odesi, bila je jedna od najvećih nada ženskog tenisa. S moćnim udarcima i neustrašivim pristupom, brzo se probijala kroz rang ljestvicu. Već s 20 godina dosegla je 21. mjesto na WTA ljestvici i osvojila tri turnirske titule. Smatrali su je budućom Grand Slam pobjednicom, no krajem 2020. godine njezina karijera i život naglo su se preokrenuli.

Teniski svijet ostao je u šoku kad je 24. studenog 2020., tijekom izvan-natjecateljskog perioda nakon završetka sezone, Jastremska je dala uzorak urina za antidopinšku kontrolu. Rezultat, koji je stigao nekoliko tjedana kasnije, bio je šokantan: pozitivna je na metabolit mesterolona.

Mesterolon, koji se prodaje i pod brendom Proviron, sintetički je muški spolni hormon, anabolički steroid koji se nalazi na listi zabranjenih supstanci Svjetske antidopinške agencije (WADA). Koristi se za liječenje niske razine testosterona kod muškaraca, no u sportu je poznat kao sredstvo za povećanje mišićne mase i sportskih performansi.

Vijest je odjeknula teniskim svijetom. Međunarodna teniska federacija (ITF) je 7. siječnja 2021. objavila da je Yastremska privremeno suspendirana. Pozitivan test na takozvanu "nespecificiranu supstancu" poput mesterolona automatski povlači obaveznu suspenziju do okončanja postupka.

Jastremska je odmah reagirala.

"Zapanjena sam i u šoku", izjavila je, odlučno negirajući bilo kakvo namjerno uzimanje zabranjenih sredstava.

"Čvrsto izjavljujem da nikada nisam koristila lijekove za poboljšanje performansi. Samo dva tjedna prije ovog testa, 9. studenog, bila sam negativna na turniru u Linzu. S obzirom na vrlo nisku koncentraciju metabolita pronađenu u mom urinu, dobila sam znanstveni savjet da je rezultat u skladu s nekim oblikom kontaminacijskog događaja."

Dok je svijet čekao njezinu službenu obranu, u medije su počeli curiti detalji koji su zvučali kao scenarij za triler. Yastremska i njezin pravni tim tvrdili su da je do kontaminacije došlo na krajnje neobičan način: putem spolnog odnosa s njezinim tadašnjim dečkom. Prema toj teoriji, njezin partner je koristio lijek koji sadrži mesterolon kako bi poboljšao potenciju, a supstanca je u njezin organizam dospjela putem tjelesnih tekućina.

Njezin intervju su prenijeli svi strani mediji - "Riskantan seks" - pisao je Der Spiegel.

"U mojoj su mokraći pronađene vrlo niske razine mesterolona. S obzirom na nisku koncentraciju i negativan uzorak dva tjedna ranije, dobila sam znanstvene informacije da je pozitivan rezultat moguć kao rezultat neke vrste kontaminacije koja se dogodila da ja nisam znala za to. Uz to, obaviještena sam da ovu supstancu muškarci koriste kao. lijek i ne preporučuje se ženama zbog štetnih učinaka", rekla je Jastremska i otkrila kako je supstanca ušla u njeno tijelo.

"Mesterolon je u moje tijelo ušao seksualnim činom s bivšim partnerom. On to negira i laže o tome da ga je moj otac prisilio da pred komisijom to prizna. Nije, a kad smo ga tražili uzorak kose za analizu odbio je to dati i surađivati s nama".

Priča je postala još zamršenija kada je njemački list Spiegel objavio navodne izjave njezinog bivšeg dečka. On je tvrdio da ga je otac tenisačice, Oleksandr, molio da "preuzme krivnju" i svjedoči pred ITF-om da je do prijenosa došlo putem seksa. "Učinio sam to", navodno je rekao.

"Napravio sam krvne pretrage, napisao izjavu, sve besplatno, iako mi je nudio novac. Ali onda mi je rekao da moram testirati i kosu." To je, prema njegovim riječima, bila kap koja je prelila čašu. "Ne morate svoj doping prebacivati na mene", poručio je.

Odvjetnici Jastremske oštro su demantirali te navode, nazivajući ih "neistinitima i klevetničkima" te najavljujući tužbe. Godinama kasnije, u lipnju 2022., britanski The Telegraph bio je prisiljen objaviti ispriku Yastremskoj i njezinom ocu zbog članka koji je prenio slične optužbe, priznajući da one nisu imale temelja.

Njezina agonija trajala je gotovo šest mjeseci. Konačno, 22. lipnja 2021., neovisni tribunal donio je konačnu odluku: Dajana Jastremska je oslobođena svih optužbi. U presudi je stajalo da tenisačica nije počinila "nikakvu krivnju ili nemar" za kršenje antidopinških pravila. Tribunal je prihvatio njezino objašnjenje o kontaminaciji kao vjerodostojno. Iako je konačni pisani dokument bio uvelike redigiran, postalo je jasno da je njezina obrana o prijenosu supstance od strane partnera bila uspješna.

Odluka je izazvala podijeljene reakcije. Dok su njezini navijači slavili pravdu, mnogi u teniskom svijetu ostali su skeptični, povlačeći paralele sa slučajem Marije Šarapove, koja je za znatno benigniju supstancu (meldonij) dobila suspenziju od 15 mjeseci.