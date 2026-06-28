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Počinje borba za život: Otvaramo nokaut-fazu poslasticom u najavi

Počinje borba za život: Otvaramo nokaut-fazu poslasticom u najavi
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

28.6.2026.
16:35
Dominik Franculić
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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1/16 finala Svjetskog prvenstva
28.06.2026.
21:00
0
Južna Afrika
 
:
0
Kanada
 

Uživo

- Utakmica počinje u 21 sat. Igra se u losanđeleskom predgrađu Inglewoodu, a sudac je Portugalac Joao Pinheiro.

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Natjecanje po skupinama je završeno i Svjetsko prvenstvo ulazi u svoju najzanimljiviju fazu, utakmice na ispadanje. Prava na pogrešku više nema niti jedna ekipa. Poraz vas izbacuje s turnira.

18. dan Svjetskog prvenstva nosi samo jednu utakmicu. Sav fokus bit će na domaćinu Kanadi koja zapravo i nije domaćin jer će utakmicu igrati u SAD-u, u Los Angelesu. Protivnik u šesnaestini finala bit će im ekipa koja je već jednom igrala protiv jednog od domaćina prvenstva. Riječ je o Južnoj Africi koja je otvorila Svjetsko prvenstvo i izgubila od Meksika. Nakon toga su rasli iz utakmice u utakmicu, odigrali odlično protiv Južne Koreje i izborili ovu utakmicu s Kanadom, prvu njihovu u nokaut fazi SP-a u povijesti.

Kanada je pak na prvenstvo došla s velikim ambicijama. Kao jedan od domaćina prvenstva Kanađani su imali nešto lakši ždrijeb te su ih kuglice spojile sa Švicarskom, Bosnom i Hercegovinom te Katrom. Domaćini su prvenstvo otvorili 1-1 remijem protiv Zmajeva u Torontu. Nakon BiH uslijedio je Katar kojeg je Kanada pregazila sa 6-0, da bi u posljednjem kolu Švicarska ipak bila bolja 2-1 i poslala Kanađane na JAR.

Pobjednik ovog dvoboja ide na boljeg iz dvoboja Nizozemske i Maroka u osmini finala.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sesnaestina FinalaKanadska Nogometna ReprezentacijaJužna AfrikaUživo
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