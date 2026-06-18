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Navijači bez transparenata na stadionu, a evo zbog čega mogu biti izbačeni sa utakmica

Navijači bez transparenata na stadionu, a evo zbog čega mogu biti izbačeni sa utakmica
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Foto: Kenjiro Matsuo/AFLO/Profimedia

Engleski navijači su uoči utakmice s Hrvatskom zapjevali pjesmu uvredljivog sadržaja o Donaldu Trumpu.

18.6.2026.
8:44
Sportski.net
Kenjiro Matsuo/AFLO/Profimedia
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Hrvatska je u svojoj prvoj utakmici na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu poražena 4:2 od Engleske. No, osim dobre igre obje momčadi, u fokusu su bili i navijači.

Nakon sjajnog dolaska hrvatskih navijača na stadion, pažnja se ipak prebacila na negativnije teme. Tako je nakon utakmice objavljena informacija da je dio navijača na stadion ušao bez ulaznica, a također se navodi kako pojedini navijači nisu mogli unijeti transparente na utakmicu, dok bi neki ubuduće mogli biti i ranije udaljeni sa stadiona.

Naime, kako pišu strani mediji, navijači koji vrijeđaju službene osobe, praksa koja je česta među britanskim navijačima, mogli bi biti izbačeni sa stadiona. Ta informacija dolazi nakon što su engleski navijači uoči utakmice s Hrvatskom zapjevali pjesmu uvredljivog sadržaja o Donaldu Trumpu.

Ranije su također vrijeđali i vlastitog premijera Kiera Starmera. To bi moglo izazvati probleme jer FIFA zabranjuje sve političke poruke i simbole, zbog čega na stadion nije mogao biti unesen ni transparent sa zastavom svetog Jurja koji na sebi ima siluetu britanskog vojnika.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Engleski NavijačiFifa
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