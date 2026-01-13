Thierry Omeyer je neprepoznatljiv: Ovako sada izgleda Francuz koji je bacao Hrvate u očaj

NET I VOYO /
Thierry Omeyer, legendarni francuski rukometni golman koji je briljirao u utakmicama protiv Hrvatske, igračku karijeru zaključio je 2019. godine i odmah se prebacio u ulogu generalnog menadžera PSG Handballa, gdje djeluje kao ključna spona između sportskog sektora, marketinga, medija i medicinskog tima.
Promijenio je i izgled, sada igra ulogu poslovnog čovjeka i, da ga vidite na ulici, teško biste zaključili da je riječ o čovjeku kojega povijest pamti kao jednog od najboljih rukometnih vratara ikada.