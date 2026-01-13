FREEMAIL
DRUGI ČOVJEK /

Thierry Omeyer je neprepoznatljiv: Ovako sada izgleda Francuz koji je bacao Hrvate u očaj

Foto: Urbanc/sportida/sipa Press/profimedia
Gotovo da nema ljubitelja rukometa u Hrvatskoj koji se s knedlom u grlu ne sjeća imena Thierry Omeyer. Legendarni francuski vratar, čije su obrane godinama bile sinonim za neprobojni zid, bio je ključna figura jedne od najvećih generacija u povijesti ovog sporta i čovjek koji je redovito gasio nade hrvatske reprezentacije u ključnim utakmicama. Nakon što je 2019. godine zaključio svoju velebnu igračku karijeru, Omeyer nije nestao sa scene. Naprotiv, zamijenio je dres i tenisice uredom i direktorskom foteljom, a rukometnu loptu teniskim i padel reketom. Sada i izgleda drugačije i, da ga vidite, teško biste odmah zaključili da je riječ o njemu.
Thierry Omeyer, legendarni francuski rukometni golman koji je briljirao u utakmicama protiv Hrvatske, igračku karijeru zaključio je 2019. godine i odmah se prebacio u ulogu generalnog menadžera PSG Handballa, gdje djeluje kao ključna spona između sportskog sektora, marketinga, medija i medicinskog tima.

Promijenio je i izgled, sada igra ulogu poslovnog čovjeka i, da ga vidite na ulici, teško biste zaključili da je riječ o čovjeku kojega povijest pamti kao jednog od najboljih rukometnih vratara ikada.

13.1.2026.
20:28
M.G.
Urbanc/sportida/sipa Press/profimedia
Rukomet 2026FrancuskaThierry OmeyerHrvatska Rukometna Reprezentacija
