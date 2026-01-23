Što Hrvatskoj nakon pobjede nad Islandom treba za polufinale Europskog prvenstva
Hrvatska je sjajno počela, ali polufinale nije tako blizu
Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je ključnu pobjedu na otvaranju drugog kruga Europskog prvenstva. U dramatičnoj utakmici punoj preokreta, izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island rezultatom 30:29 i tako širom otvorili vrata borbe za polufinale. Pobjeda je tim veća jer je Island, uz Švedsku, slovio za glavnog kandidata za prolazak iz naše polovice ždrijeba, a ovim porazom prekinut je i njihov dugi pobjednički niz na europskim natjecanjima. No, slavlje mora biti kratkog vijeka jer hrvatske rukometaše čeka trnovit put s još tri odlučujuće utakmice.
Kalkulacije na putu do polufinala
Pobjedom protiv Islanda, Hrvatska je stigla do dva boda, koliko imaju i Švedska, Slovenija te Island. Plasman u polufinale osiguravaju prve dvije reprezentacije, a pred Kaubojima su još tri utakmice: protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske.
Najsigurniji put do polufinala su tri pobjede. S ukupno osam bodova, Hrvatska bi ovisila samo o sebi. Drugi scenarij su dvije pobjede, što bi značilo šest bodova i ulazak u kompleksne kalkulacije. Tada o poretku odlučuje međusobni omjer, a u slučaju kruga više ekipa, i ukupna gol razlika. Tu bi problem mogao predstavljati visok poraz od Švedske (-8) iz prvog kruga, zbog čega su utakmice protiv izravnih konkurenata, Slovenije i Mađarske, od dvostruke važnosti.
Sljedeći ispiti: Švicarska pa balkanski klasici
Prvi sljedeći ispit je Švicarska, reprezentacija koju se nipošto ne smije podcijeniti. Nakon toga slijede dva balkanska derbija koja će vjerojatno izravno odlučivati o polufinalu – protiv Slovenije i Mađarske. Ti će dvoboji starih rivala tražiti maksimalnu koncentraciju. Pobjeda protiv Islanda bila je golema injekcija samopouzdanja, no opuštanja nema. Kauboji su pokazali da se mogu nositi s najboljima i sudbina je sada u njihovim rukama, ali svaka sljedeća utakmica je novo finale na trnovitom putu do borbe za medalje.
