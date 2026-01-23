Što Hrvatskoj nakon pobjede nad Islandom treba za polufinale Europskog prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je ključnu pobjedu na otvaranju drugog kruga Europskog prvenstva. U dramatičnoj utakmici punoj preokreta, izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island rezultatom 30:29 i tako širom otvorili vrata borbe za polufinale. Pobjeda je tim veća jer je Island, uz Švedsku, slovio za glavnog kandidata za prolazak iz naše polovice ždrijeba, a ovim porazom prekinut je i njihov dugi pobjednički niz na europskim natjecanjima. No, slavlje mora biti kratkog vijeka jer hrvatske rukometaše čeka trnovit put s još tri odlučujuće utakmice.

Kalkulacije na putu do polufinala

Pobjedom protiv Islanda, Hrvatska je stigla do dva boda, koliko imaju i Švedska, Slovenija te Island. Plasman u polufinale osiguravaju prve dvije reprezentacije, a pred Kaubojima su još tri utakmice: protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske.

Najsigurniji put do polufinala su tri pobjede. S ukupno osam bodova, Hrvatska bi ovisila samo o sebi. Drugi scenarij su dvije pobjede, što bi značilo šest bodova i ulazak u kompleksne kalkulacije. Tada o poretku odlučuje međusobni omjer, a u slučaju kruga više ekipa, i ukupna gol razlika. Tu bi problem mogao predstavljati visok poraz od Švedske (-8) iz prvog kruga, zbog čega su utakmice protiv izravnih konkurenata, Slovenije i Mađarske, od dvostruke važnosti.

Sljedeći ispiti: Švicarska pa balkanski klasici

Prvi sljedeći ispit je Švicarska, reprezentacija koju se nipošto ne smije podcijeniti. Nakon toga slijede dva balkanska derbija koja će vjerojatno izravno odlučivati o polufinalu – protiv Slovenije i Mađarske. Ti će dvoboji starih rivala tražiti maksimalnu koncentraciju. Pobjeda protiv Islanda bila je golema injekcija samopouzdanja, no opuštanja nema. Kauboji su pokazali da se mogu nositi s najboljima i sudbina je sada u njihovim rukama, ali svaka sljedeća utakmica je novo finale na trnovitom putu do borbe za medalje.

