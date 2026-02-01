Džomba otkrio šokantne vijesti o hrvatskoj reprezentaciji, evo što je primijetio na igračima

NEMA PREDAJE! /

Počela je emisija Vrijeme je za rukomet iz Herninga, a Mirza Džomba je odmah na početku, na pitanje Marka Vargeka - kakav im je govor tijela - otkrio: "Vidio sam govor tijela naših na zagrijavanju i bio je užasan. Blijeda su im lica". Šokantna je to informacija Mirze Džombe, ali vjerujemo u njih. Znamo da im nije lako i da se u utakmici za treće mjesto neće predati, nego upravo suprotno - eksplodirati i dati sve od sebe.

Nadamo se kako će naši adekvatno odgovoriti zahtjevima utakmice i uzeti broncu protiv Islanda. Utakmica počinje u 15.15 na RTL-u i platformi VOYO.